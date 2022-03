Les Quiquoi et le chien moche dont personne ne veut Théâtre Halle Roublot Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

### Forme courte sérieusement pas sage ### Adapté de l’abum jeunesse éponyme (ed. Actes Sud Junior) . ### Dans un esprit cartoonesque fait d’images animées survitaminées et d’ambiances sonores improbables, deux interprètes sérieusement pas sages invitent les jeunes spectateurs dans l’une des aventures loufoques des Quiquoi, une bande de copains au caractère bien trempé. ### [Plus d’infos](https://www.theatre-halle-roublot.fr/cie-espace-blanc/les-quiquoi-et-le-chien-moche-dont-personne-ne-veut)

Entrée libre

Cie Espace Blanc – Mise en scène : Cécile Givernet et Vincent Munsch Théâtre Halle Roublot 95 Rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne

2022-03-21T10:00:00 2022-03-21T10:30:00;2022-03-21T14:00:00 2022-03-21T14:30:00;2022-03-22T10:00:00 2022-03-22T10:30:00;2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T14:30:00

