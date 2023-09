Fary Les Quinconces Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Fary Les Quinconces Le Mans, 29 février 2024, Le Mans. Fary Jeudi 29 février 2024, 20h00 Les Quinconces Avec sa mise élégante et raffinée, ses longues dreadlocks retenues en queue-de-cheval, sa façon si caractéristique d’interpeller le public et son phrasé faussement détaché, ce surdoué du standup s’amusera à scruter à la loupe les innombrables turpitudes de nos relations de couple… Les Quinconces 4 Place des Jacobins, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-29T20:00:00+01:00 – 2024-02-29T21:15:00+01:00

THÉÂTRE Fary JMD Production

