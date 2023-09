Womenomen Les Quinconces Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Womenomen Les Quinconces Le Mans, 2 février 2024, Le Mans. Womenomen 2 et 3 février 2024 Les Quinconces Dans cette pièce musicale en plusieurs langues élaborée à partir de textes engagés écrits par des femmes de toutes époques et de toutes nationalités confondues, deux compositrices-interprètes retraceront l’histoire du féminisme – et liront aussi, dans les lignes de leurs mains, son avenir… Les Quinconces 4 Place des Jacobins 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T20:00:00+01:00 – 2024-02-02T21:00:00+01:00

2024-02-03T18:00:00+01:00 – 2024-02-03T19:00:00+01:00 MUSIQUE NADIA SIMON Pascal Boudet Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Les Quinconces Adresse 4 Place des Jacobins 72000 Le Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville Les Quinconces Le Mans latitude longitude 48.007776;0.199271

Les Quinconces Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/