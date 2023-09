One shot Les Quinconces Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe One shot Les Quinconces Le Mans, 23 janvier 2024, Le Mans. One shot Mardi 23 janvier 2024, 20h00 Les Quinconces Dans cette pièce posthume du maître incontesté de la house dance, Ousmane Sy, huit interprètes 100% féminines enchaîneront les mouvements acrobatiques du footwork, les figures expressives du locking et les cadences entraînantes du flamenco pour célébrer la toute-puissance de la vie… Les Quinconces 4 Place des Jacobins 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-23T20:00:00+01:00 – 2024-01-23T21:10:00+01:00

2024-01-23T20:00:00+01:00 – 2024-01-23T21:10:00+01:00 DANSE OUSMANE SY Timothee Lejolivet Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Les Quinconces Adresse 4 Place des Jacobins 72000 Le Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville Les Quinconces Le Mans latitude longitude 48.007776;0.199271

Les Quinconces Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/