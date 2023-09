L’âge de détruire Les Quinconces Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe L’âge de détruire Les Quinconces Le Mans, 15 janvier 2024, Le Mans. L’âge de détruire 15 – 17 janvier 2024 Les Quinconces Dans ce thriller du quotidien où le présent se délite et où le passé refait surface, l’autrice Pauline Peyrade et l’artiste de cirque Justine Bertillot exploreront ce qui se cache derrière les murs d’un appartement habité par deux femmes dont les relations, elles aussi, masquent bien des secrets… Les Quinconces 4 Place des Jacobins 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

THÉÂTRE JUSTINE BERTHILLOT Pauline Peyrade

