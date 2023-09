L’érotisme de vivre Les Quinconces Le Mans, 20 décembre 2023, Le Mans.

L’érotisme de vivre Mercredi 20 décembre, 20h00 Les Quinconces

Ce sont les textes sensuels et brûlants, ciselés entre 1947 et aujourd’hui par une grande dame presque centenaire publiée depuis peu mais douée depuis toujours, que la non moins grande Catherine Ringer portera à vos oreilles, accompagnée par le pianiste virtuose Grégoire Hetzel…

Les Quinconces 4 Place des Jacobins, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T20:00:00+01:00 – 2023-12-20T21:30:00+01:00

Laura Lago