Sarthe DUB Les Quinconces Le Mans, 14 décembre 2023, Le Mans. DUB 14 et 15 décembre Les Quinconces Venus des USA, des Balkans, de l’Afrique du Sud, du Congo ou de la Corée, et maîtrisant à la perfection les nouvelles danses en mutation que sont le waacking, le dancehall, le jookin ou le hell, dix danseurs urbains libéreront leur énergie créatrice sous la houlette d’Amala Dianor… Les Quinconces 4 Place des Jacobins, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:00:00+01:00

