Tous les jours Les Quinconces Le Mans

Tous les jours 24 – 27 novembre Les Quinconces À travers un procès spectaculaire, avec procureurs, avocats, greffiers, jurés, victimes, témoins, experts et tout le tintouin, deux comédiens, incarnant tous les rôles, aborderont le harcèlement scolaire, ce phénomène complexe qui empoisonne la vie d'un million d'enfants chaque année… Les Quinconces 4 Place des Jacobins, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

2023-11-27T20:00:00+01:00 – 2023-11-27T21:00:00+01:00 THÉÂTRE GROUPE DÉJÀ Pascal Boudet

