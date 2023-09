Purcell, songs and dances Les Quinconces Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Purcell, songs and dances Les Quinconces Le Mans, 21 novembre 2023, Le Mans. Purcell, songs and dances Mardi 21 novembre, 20h00 Les Quinconces Guidés par la flûte virtuose de François Lazarevitch et accompagnés par le contre-ténor Tim Lead pour les moments chantés, les Musiciens de Saint-Julien vous offriront un réjouissant programme autour de Henry Purcell, avec des titres aussi populaires que The Cold Song ou Strike the Viol… Les Quinconces 4 Place des Jacobins, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

MUSIQUE LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN Jean-Baptiste Millot

