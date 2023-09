ART.13 Les Quinconces Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe ART.13 Les Quinconces Le Mans, 15 novembre 2023, Le Mans. ART.13 Mercredi 15 novembre, 20h00 Les Quinconces Pour illustrer l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui précise que toute personne a le droit de circuler librement entre les États, une migrante (mais blanche et blonde) s’attaquera à une gigantesque statue qui l’empêche d’accéder à son rêve d’une vie meilleure… Les Quinconces 4 Place des Jacobins, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T20:00:00+01:00 – 2023-11-15T21:00:00+01:00

2023-11-15T20:00:00+01:00 – 2023-11-15T21:00:00+01:00 DANSE CIE NON NOVA Clarisse Delile Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Les Quinconces Adresse 4 Place des Jacobins, 72000 Le Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville Les Quinconces Le Mans latitude longitude 48.007776;0.199271

Les Quinconces Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/