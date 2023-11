GOÛTER ET DÉCOUVERTE D’UN SPECTACLE EN CRÉATION Les Quinconces Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe GOÛTER ET DÉCOUVERTE D’UN SPECTACLE EN CRÉATION Les Quinconces Le Mans, 2 novembre 2023, Le Mans. GOÛTER ET DÉCOUVERTE D’UN SPECTACLE EN CRÉATION Jeudi 2 novembre, 16h30 Les Quinconces Gratuit, Réservation conseillée, En partenariat avec KIDIKLIK.FR Pendant les vacances de la Toussaint, venez passer un moment au Théâtre des Quinconces en famille ! Nous vous accueillons pour un après-midi convivial : goûter, coloriage géant, suivis de la répétition d’un spectacle en cours de création

Après-midi ouvert à toutes les familles, spectacle en création à partir de 9 ans. Les Quinconces 4 Place des Jacobins, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.quinconces-espal.com/la-saison/gouter-et-decouverte-dun-spectacle-en-creation »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T16:30:00+01:00 – 2023-11-02T18:30:00+01:00
Age min 6 Age max 99
latitude longitude 48.007776;0.199271

