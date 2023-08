Le voyage de Gulliver Les Quinconces Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Le voyage de Gulliver Les Quinconces Le Mans, 19 octobre 2023, Le Mans. Le voyage de Gulliver 19 et 20 octobre Les Quinconces Avec ses stupéfiants truquages, ses entraînantes musiques, ses hilarantes chansons et ses tordants dialogues, cette adaptation théâtrale du roman de Jonathan Swift sur la folie du pouvoir (un sujet d’actualité) vous fera rire aux larmes et frissonner de plaisir (pas comme l’actualité)… Les Quinconces 4 Place des Jacobins, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T21:15:00+02:00

THÉÂTRE VALERIE LESORT Fabrice Robin

