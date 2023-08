Larsen love Les Quinconces Le Mans, 7 octobre 2023, Le Mans.

Une improvisation poétique et sonore au cours de laquelle, d’esquisse en esquisse, d’écho en écho, s’entrouvriront des paysages, se dessineront des images et s’affirmeront des rythmes : voilà ce que vous réservent l’écrivain Fabrice Melquiot et l’ingénieure du son Sophie Berger…

Les Quinconces 4 Place des Jacobins, 72000 Le Mans

2023-10-07T18:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:45:00+02:00

2023-10-08T11:30:00+02:00 – 2023-10-08T12:15:00+02:00

COSMOGAMA FABRICE MELQUIOT

Jeanne Roualet