Le consentement Les Quinconces Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Le consentement Les Quinconces Le Mans, 4 octobre 2023, Le Mans. Le consentement 4 et 5 octobre Les Quinconces Sur un plateau coupé en deux par un grand mur de papier claque et seulement épaulée par la batterie de Pierre Belleville, l’incandescente Ludivine Sagnier portera à bout de bras le récit de Vanessa Springora dont l’enfance fut ravie par un prédateur sexuel (par ailleurs écrivain célèbre)… Les Quinconces 4 Place des Jacobins, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T19:00:00+02:00 – 2023-10-04T20:20:00+02:00

2023-10-05T20:00:00+02:00 – 2023-10-05T21:20:00+02:00 VANESSA SPRINGORA SÉBASTIEN DAVIS Christophe Raynaud de Lage Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Les Quinconces Adresse 4 Place des Jacobins, 72000 Le Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville Les Quinconces Le Mans latitude longitude 48.007776;0.199271

Les Quinconces Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/