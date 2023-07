MON GRAND ONCLE Les Quinconces Le Mans, 16 septembre 2023, Le Mans.

MON GRAND ONCLE 16 et 17 septembre Les Quinconces

Avec ses cheveux gras, sa jambe qui boitille et malgré sa timidité maladive, Philippe Langlois vous racontera les petites toquades et les grands drames qui ont émaillé la vie de son grand oncle décédé, amoureux fou des Pyrénées et grand collectionneur de pompes de randonnée…

Les Quinconces 4 Place des Jacobins, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:45:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00

MON GRAND ONCLE THÉÂTRE

Nicolas Boutruche