EN CAS DE PÉRIL IMMINENT Les Quinconces Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

EN CAS DE PÉRIL IMMINENT Les Quinconces, 22 mars 2023, Le Mans. EN CAS DE PÉRIL IMMINENT Mercredi 22 mars, 20h00 Les Quinconces Dans son nouveau seul-en-scène (enfin, pas vraiment, puisque son avatar tentera de sauver le monde dans un jeu vidéo diffusé sur écran géant), Jérôme Rouget s’interrogera sur la nécessité de créer un rire capable de conjurer toutes les catastrophes à venir, un rire qui cesserait d’être un objet de plaisanterie… Les Quinconces 4 place des Jacobins, Le Mans, 72000 Le Mans 72000 Sarthe Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T19:00:00+00:00 – 2023-03-22T20:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Les Quinconces Adresse 4 place des Jacobins, Le Mans, 72000 Ville Le Mans lieuville Les Quinconces Le Mans Departement Sarthe

Les Quinconces Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/

EN CAS DE PÉRIL IMMINENT Les Quinconces 2023-03-22 was last modified: by EN CAS DE PÉRIL IMMINENT Les Quinconces Les Quinconces 22 mars 2023 le mans Les Quinconces Le Mans

Le Mans Sarthe