Sarthe À la vie ! Les Quinconces Grand Théâtre Le Mans, 28 mai 2024, Le Mans. À la vie ! Mardi 28 mai 2024, 20h00 Les Quinconces Grand Théâtre Quel rapport entretenons-nous avec la fin de vie ? C’est pour aborder ce sujet intime et universel qu’À la vie ! passera en revue les différentes façons de mourir proposées par le répertoire théâtral avant de vous livrer les témoignages glanés au cours d’une longue enquête menée sur le terrain… Les Quinconces Grand Théâtre 4 place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-28T20:00:00+02:00 – 2024-05-28T21:30:00+02:00

Théâtre Élise Chatauret Christophe Raynaud De Lage

