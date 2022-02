Les Quatres Saisons de Vivaldi Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Les Quatres Saisons de Vivaldi Pau, 22 juillet 2022, Pau. Les Quatres Saisons de Vivaldi Église Saint-Martin 3 Rue de Gontaut Biron Pau

2022-07-22 20:30:00 – 2022-07-22 Église Saint-Martin 3 Rue de Gontaut Biron

Pau Pyrénées-Atlantiques 25 25 EUR Les Quatre Saisons de Vivaldi – Ave Maria de Schubert et de Gounod

Adagio d’Albinoni – Le Canon de Pachelbel – Jésus, que ma joie demeure de Bach.

Certaines œuvres ont leur secret ; Les Quatre Saisons en possèdent certainement un, elles qui sont parvenues à une telle célébrité dans la musique classique. C’est Frédéric Moreau, violon solo qui en interprétera l’intégralité, accompagné par Les Violons de France. Egalement au programme le célèbre adagio d’Albinoni, Le canon de Pachelbel, la cantate Jésus que ma joie demeure de Bach.

Les Ave Maria de Schubert et de Gounod complèteront ce programme d'environ 1h30.

Adagio d’Albinoni – Le Canon de Pachelbel – Jésus, que ma joie demeure de Bach.

Certaines œuvres ont leur secret ; Les Quatre Saisons en possèdent certainement un, elles qui sont parvenues à une telle célébrité dans la musique classique. C’est Frédéric Moreau, violon solo qui en interprétera l’intégralité, accompagné par Les Violons de France. Egalement au programme le célèbre adagio d’Albinoni, Le canon de Pachelbel, la cantate Jésus que ma joie demeure de Bach.

+33 5 59 27 27 08

Adagio d’Albinoni – Le Canon de Pachelbel – Jésus, que ma joie demeure de Bach.

Certaines œuvres ont leur secret ; Les Quatre Saisons en possèdent certainement un, elles qui sont parvenues à une telle célébrité dans la musique classique. C’est Frédéric Moreau, violon solo qui en interprétera l’intégralité, accompagné par Les Violons de France. Egalement au programme le célèbre adagio d’Albinoni, Le canon de Pachelbel, la cantate Jésus que ma joie demeure de Bach.

Office de tourisme de Pau

Église Saint-Martin 3 Rue de Gontaut Biron Pau

