Les Quatres Saisons De Vivaldi Ave Maria Et Adagios Célèbre EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE ST JEAN DE LUZ

ST JEAN DE LUZ

Vivaldi, Les Quatre Saisons – Pachelbel, Canon – Albinoni, adagioBach, Jésus que ma joie demeure – Schubert, Ave MariaCertaines œuvres ont leur secret ; Les Quatre Saisons en possèdent certainement un, elles qui sont parvenues à une telle célébrité dans la production dite « classique ». Lorsque VIVALDI fit publier en 1725 à Amsterdam, son recueil de douze concertos pour violon, il n'imaginait sûrement pas que quatre d'entre eux, feraient tant pour sa prospérité. Orchestre Les Violons de France EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE ST JEAN DE LUZ 10 août 2023 à 20:30 Tarif : 27.5 euros

Bach, Jésus que ma joie demeure – Schubert, Ave Maria Certaines œuvres ont leur secret ; Les Quatre Saisons en possèdent certainement un, elles qui sont parvenues à une telle célébrité dans la production dite « classique ». Lorsque VIVALDI fit publier en 1725 à Amsterdam, son recueil de douze concertos pour violon, il n’imaginait sûrement pas que quatre d’entre eux, feraient tant pour sa prospérité. .27.5 EUR27.5. Votre billet est ici

