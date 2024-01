BOYS DON’T CRY – BOYS DON T CRY ‘LES QUATRE VENTS’ ESPACE CULTUREL Rouziers De Touraine, samedi 6 avril 2024.

Tout Public dès 7 ans – Tarifs : Normal / réduit / enfantDurée 1hConstruit sur la base d’un texte de Chantal Thomas, autour d’une partie de foot improbable, terrain de jeu et de danse, Boys don’t cry sert de prétexte à une réflexion à la fois nostalgique, drôle et tendre sur ce que c’est que de danser quand on est un garçon, tout en dessinant en creux la question d’aimer et de jouer au foot quand on est une femme, qui plus est quand on vient d’Afrique du Nord. Pour ce projet, le chorégraphe franco-algérien offre à sept jeunes danseurs autodidactes l’occasion de montrer, entre hip-hop, danse de rue et danse contemporaine, leur virtuosité. Sur le plateau ils nous emportent dans leur énergie débridée, à la fois puissants et délicats, déconstruisant les clichés de la masculinité.

Tarif : 7.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:30

‘LES QUATRE VENTS’ ESPACE CULTUREL LES BLOURDIERS 37360 Rouziers De Touraine 37