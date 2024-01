SAUVONS LES PAQUERETTES ‘LES QUATRE VENTS’ ESPACE CULTUREL Rouziers De Touraine, samedi 23 mars 2024.

Dès 3 ans – Tarif uniqueDurée 45 minCollectionneurs de mauvaises graines et d’herbes folles, les membres de Pelouse Secours dévoilent leur méthode, pour une mission sauvetage en chansons. «Sous les pavés la plage», et sous le béton les fleurs sauvages.Un hommage à l’enfance, à celles et ceux qui poussent tout droit, qui ne poussent pas ou poussent de travers. Madeline Ardouin (voix, violon, ukulélé) et Rémi Bénard (voix, guitare) proposent leur répertoire original : des chansons en français, aux douces influences folk et pop.

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 17:00

Réservez votre billet ici

‘LES QUATRE VENTS’ ESPACE CULTUREL LES BLOURDIERS 37360 Rouziers De Touraine 37