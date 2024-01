DOM SGANARELLE ‘LES QUATRE VENTS’ ESPACE CULTUREL Rouziers De Touraine, jeudi 22 février 2024.

Tout public – Tarif Normal / Réduit / EnfantDurée 1h40Philippe et Michel, amis de toujours, sont deux acteurs. L’un s’est spécialisé dans les pièces de boulevard plus ou moins légères, quant à l’autre, il est abonné aux séries télés françaises diffusées l’après-midi.Il y a bien longtemps, ils avaient remporté un véritable triomphe dans le Dom Juan de Molière. Alors l’envie prend les deux copains de rejouer la pièce en assumant un Dom Juan et un Sganarelle, quelques peu vieillissants.

Tarif : 7.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-02-22 à 20:30

‘LES QUATRE VENTS’ ESPACE CULTUREL LES BLOURDIERS 37360 Rouziers De Touraine 37