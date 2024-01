SMILE ‘LES QUATRE VENTS’ ESPACE CULTUREL Rouziers De Touraine, samedi 3 février 2024.

Tout Public dès 5 ans – Tarifs : Normal / Réduit / EnfantDurée 1h15 min« D’après l’histoire vraie » d’un rendez-vous amoureux qui a bouleversé la vie de Charlie Chaplin, Smile propose un trio théâtral entièrement joué en noir et blanc. Une prouesse technique et artistique inédite en France !Au rythme d’une composition musicale jouée au piano, tantôt en accélérée, tantôt au ralenti, qui nous prend par la main avec tendresse pour une pièce en trois temps pleine d’émotion.Fort de son accroche romantique et de son esthétique Belle Époque, le spectacle captive et séduit à tout âge, en rendant hommage à l’âge d’or du cinéma.

Tarif : 7.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:30

Réservez votre billet ici

‘LES QUATRE VENTS’ ESPACE CULTUREL LES BLOURDIERS 37360 Rouziers De Touraine 37