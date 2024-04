LES QUATRE SOEURS MARCH Espace culturel La Tuilerie Saint-Witz, vendredi 31 mai 2024.

LES QUATRE SOEURS MARCH Première adaptation au théâtre du roman « Les quatre filles du Dr March » . Espace culturel la Tuilerie – Saint-Witz Vendredi 31 mai, 20h30 Espace culturel La Tuilerie Tarifs 14 et 7€ . Un groupe constitué de 10 personne bénéficie du tarif réduit de 7€.

Jo, Meg, Beth et Amy March vient une existence modeste dans les Etats Unis du XIX ème siècle. De l’enfance à l’âge adulte, ces quatre soeurs aux personnalités disparates tentent, tant bien que mal, de trouver chacune leur trajectoire à travers ma vie. Parmi elles, Jo lutte à son échelle pour se faire une place dans une société qui voudrait la cantonner à un rôle dans lequel elle ne se reconnaît pas. Entre sa passion pour l’écriture, son amitié capitale avec son voisin Laurie, ses espoirs et ses désillusions, la jeune fille va tout faire pour défendre sa liberté et devenir la femme qu’elle veut être.

Espace culturel La Tuilerie rue de Paris 95470 Saint-Witz Saint-Witz 95470 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « latuilerie@saint-witz.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 29 14 62 »}]

Cie Le Hasard du Paon