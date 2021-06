Toulouse Jardin Raymond VI Haute-Garonne, Toulouse Les Quatre Saisons ou l’Italie baroque Jardin Raymond VI Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Jardin Raymond VI, le mercredi 16 juin à 19:30

### Orchestre de chambre de Toulouse ### Musique classique A bien des titres, l’Italie est la mère des arts pour toute l’Europe à partir de la Renaissance. En musique, la créativité italienne est stupéfiante. Dans la tradition de la musique descriptive, Vivaldi écrit ses Quatre Saisons à partir de poèmes. L’œuvre et le compositeur seront oubliés pendant 2 siècles, jusqu’en 1945. **Programme** * E.Dall’ Abaco (1675-1742) _: Sonate d’église op 2 n° 3_ * A.Corelli (1653-1713) _: Concerto grosso op 6 n° 3 _ * Antonio Vivaldi (1678-1741) _: Les Quatre saisons_ __ **Lieu du concert : Jardin Raymond VI**

Concert gratuit, offert par la Mairie de Toulouse

Culture Jardin Raymond VI Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

