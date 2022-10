Les quatre saisons et le réchauffement climatique, 19 mars 2023, .

Les quatre saisons et le réchauffement climatique



2023-03-19 17:00:00 – 2023-03-19 18:30:00

On l’ignore souvent… Avant de compter parmi les œuvres les plus connues du répertoire

classique, Les Quatre Saisons fut d’abord un récit poétique, sensible et néanmoins

réaliste de l’impact des saisons à l’époque d’Antonio Vivaldi. En plus de livrer à la

postérité un hymne universel à la nature, le compositeur italien a légué au monde

contemporain un véritable témoignage climatique.

Si Les Quatre Saisons ont une telle force évocatrice, c’est parce que cette œuvre est un

des plus anciens exemples de musique à programme narratif : Vivaldi prend soin de relier sa musique aux textes de quatre poèmes qu’il a adjoints à sa partition et dont il est

certainement l’auteur. Sur les portées, le compositeur précise les correspondances avec

les sonnets, explicitant même certains détails avec un réalisme confondant : le chant des oiseaux, le bruit de l’orage, un aboiement de chien, des vendanges ou le murmure du

ruisseau deviennent musique et atteignent le cœur de l’auditeur…

Imaginant que le compositeur italien puisse adapter son chef-d’œuvre à la lueur des

crises écologiques et climatiques contemporaines pour en raconter les impacts et les

évolutions possibles, Jean-Christophe Spinosi propose une interprétation totalement

inédite des concertos baroques. Sous sa direction et à la faveur des données

scientifiques sur lesquelles il appuie son travail, la partition des Quatre Saisons nous

projette dans le futur incertain de la planète.

