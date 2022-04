Les quatre saisons, en jeux, en musique et en dégustation Musée français de la carte à jouer Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Les quatre saisons, en jeux, en musique et en dégustation Musée français de la carte à jouer, 14 mai 2022, Issy-les-Moulineaux. Les quatre saisons, en jeux, en musique et en dégustation

Musée français de la carte à jouer, le samedi 14 mai à 19:00

Victor Prouvé, ce « peintre de la joie de vivre » et des lendemains qui chantent est à l’honneur au Musée à travers **une exposition** en accès libre tout au long de la soirée. Son imagination a souvent pour source la nature. Cela tombe bien. **Des jeux** aussi différents que le jeu révolutionnaire des « quatre saisons de l’An II », le jeu des saisons hongrois et le Hanafuda japonais célèbrent eux aussi la vie et le cycle des saisons. Venez découvrir ces cartes aux séduisantes illustrations, initiez-vous à des jeux originaux et laissez-vous emporter par **un quatuor à cordes** qui, entre deux moments de jeux, vous proposera un florilège de musiques évoquant les quatre saisons. Qui dit Nature, dit aussi agriculture. En partenariat avec le ministère de l’Agriculture, AgroParisTech et le lycée agricole d’Albi, vous pourrez vous initier à **_Agrochallenge_**, un jeu pédagogique de sensibilisation à l’agroécologie en essayant, seul ou en équipe, de trouver des solutions à de multiples défis ! Le Musée vous invite à une soirée riche, pétillante, musicale où vous pourrez aussi jouer, échanger et débattre. Venez curieux !

Entrée libre

A l’occasion de l’exposition “Victor Prouvé, le maître de l’Art Nouveau à Issy”, le Musée célèbre la vie, le passage du temps et des saisons. Musée français de la carte à jouer 16 rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Musée français de la carte à jouer Adresse 16 rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Musée français de la carte à jouer Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Musée français de la carte à jouer Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Les quatre saisons, en jeux, en musique et en dégustation Musée français de la carte à jouer 2022-05-14 was last modified: by Les quatre saisons, en jeux, en musique et en dégustation Musée français de la carte à jouer Musée français de la carte à jouer 14 mai 2022 Issy-les-Moulineaux Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine