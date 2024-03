Les quatre saisons de Vivaldi Théâtre du Colombier de Ville-d’Avray Ville-d’Avray, dimanche 24 mars 2024.

Les quatre saisons de Vivaldi Concert symphonique – Direction : Cédric Perrier Dimanche 24 mars, 15h00 Théâtre du Colombier de Ville-d’Avray Tarif plein 15 euros / Tarif réduit 10 euros (adhérents Accords Majeurs, moins de 12 ans) / Gratuit pour les élèves du conservatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T15:00:00+01:00 – 2024-03-24T16:15:00+01:00

Fin : 2024-03-24T15:00:00+01:00 – 2024-03-24T16:15:00+01:00

Un concert lecture autour des poèmes ayant inspiré Antonio Vivaldi (1678-1741) pour composer Les 4 saisons, interprétée par la soliste invitée Eléonore Darmon, nouvellement super soliste de l’orchestre de Nancy.

Avec l’orchestre à cordes et clavecin d’Accords Majeurs, en partenariat avec le conservatoire de Ville-d’Avray Chaville.

Théâtre du Colombier de Ville-d’Avray Place Charles de Gaulle, 92410 Ville d’Avray Ville-d’Avray 92410 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 29 51 63 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 46 29 94 90 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-accords-majeurs/evenements/concert-symphonique-vivaldi »}]

Vivaldi concert