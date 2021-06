Nantes Basilique Saint Nicolas Loire-Atlantique, Nantes Les Quatre Saisons + Ave Maria – par les Violons de France Basilique Saint Nicolas Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les Quatre Saisons + Ave Maria – par les Violons de France Basilique Saint Nicolas, 22 septembre 2021-22 septembre 2021, Nantes. 2021-09-22

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 25 € / Seniors : 20 € / Etudiants et chômeurs : 15€Infos : 01 42 50 96 18Billetteries : Fnac, BilletReduc, Ticketac, Ticketmasterainsi qu’à l’entrée du concert, 1 heure avant. Au programme : – « Les Quatre Saisons » de Vivaldi – « Ave Maria » de Schubert et de Gounod- « Adagio » d’Albinoni – « Le Canon » de Pachelbel – « Jésus, que ma joie demeure » de Bach. Certaines œuvres ont leur secret ; Les Quatre Saisons en possèdent certainement un, elles qui sont parvenues à une telle célébrité dans la musique classique. C’est Frédéric Moreau, violon solo, qui en interprétera l’intégralité, accompagné par Les Violons de France. Egalement au programme le célèbre adagio d’Albinoni, Le canon de Pachelbel, la cantate Jésus que ma joie demeure de Bach. Les Ave Maria de Schubert et de Gounod complèteront ce programme d’environ une heure et demie. Basilique Saint Nicolas 5 Rue Affre Centre-ville Nantes

