Un spectacle à la date du 2023-02-15 (2023-02-15 au ) 10:00. Tarif : 9.0 à 9.0 euros. Lutin tout droit descendu des étoiles vient vous présenter le grand livre des saisons. " Que la fête se prépare Maître soleil est prêt au départ Amis de tous les pays, Jouez, chantez, dansez, D'une saison à l'autre nous allons passer : Tapez dans vos mains ! Tournez les moulins ! Le soleil part en voyage tout autour de la terre ! " Chansons et comptines ponctuent chaque saison et s'appuient sur l'illustration du livre. Travail plastique sur la réalisation du livre. La musique accompagne les différentes saisons. Féerie, surprises, poésie et couleurs sont au rendez vous. Les enfants participent en accompagnant les différents voyages du soleil à l'aide de petits moulins et instruments de musique. COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE 1 Rue Pierre Dupont Isere

Travail plastique sur la réalisation du livre.

La musique accompagne les différentes saisons. Féerie, surprises, poésie et couleurs sont au rendez vous. Les enfants participent en accompagnant les différents voyages du soleil à l'aide de petits moulins et instruments de musique.

