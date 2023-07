Festivi’gnon : voitures anciennes et brocante Les quatre routes du Lot Le Vignon-en-Quercy, 27 août 2023, Le Vignon-en-Quercy.

Le Vignon-en-Quercy,Lot

En marge de la traditionnelle brocante, notre association vous propose une exposition de véhicules anciens en musique

Av. des Messageries. Tout public Buvette & restauration..

2023-08-27 09:00:00 fin : 2023-08-27 18:00:00. EUR.

Les quatre routes du Lot

Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie



In addition to the traditional flea market, our association offers an exhibition of vintage vehicles with music

Av. des Messageries. Open to all Refreshment & catering.

Además del tradicional mercadillo, nuestra asociación organiza una exposición de vehículos de época con música en directo

Av. des Messageries. Abierto al público Bar y catering.

Am Rande des traditionellen Flohmarkts bietet Ihnen unser Verein eine Ausstellung von Oldtimern mit Musik

Av. des Messageries (Straße der Boten). Für jedes Publikum Getränke & Essen.

