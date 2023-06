EURL Yannick Lenglet Les Quatre Routes Creysse, 13 juin 2023, Creysse.

Creysse,Dordogne

Envie de découvrir les orchidées sauvages, les rapaces rupestres, d’une soirée au brame du cerf ou d’un bivouac en pleine nature ! Yannick Lenglet, naturaliste professionnel, propose à des groupes déjà constitués (8 pers. mini) de le suivre dans les plus beaux sites naturels de la Dordogne.. Plaisanciers

Les Quatre Routes

Creysse 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Want to discover wild orchids, rock raptors, an evening at the roar of the deer or a bivouac in the middle of nature! Yannick Lenglet, professional naturalist, proposes to already formed groups (8 pers. mini) to follow him in the most beautiful natural sites of the Dordogne.

¿Le gustaría descubrir las orquídeas salvajes, las aves rapaces de las rocas, una noche de berrea de ciervo o un vivac en medio de la nada? Yannick Lenglet, naturalista profesional, ofrece seguirle en los sitios naturales más bellos de la Dordoña a grupos ya formados (8 personas como mínimo).

Haben Sie Lust, wilde Orchideen oder Greifvögel zu entdecken, einen Abend beim Röhren eines Hirsches zu verbringen oder in der freien Natur zu biwakieren? Der professionelle Naturforscher Yannick Lenglet bietet bereits zusammengestellten Gruppen (mind. 8 Pers.) die Möglichkeit, ihn zu den schönsten Naturschauplätzen der Dordogne zu begleiten.

