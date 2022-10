Les quatre points cardinaux sont trois : le sud et le nord Altkirch, 16 octobre 2022, Altkirch.

Les quatre points cardinaux sont trois : le sud et le nord

18 rue du Château Altkirch Haut-Rhin Office de tourisme du Sundgau

2022-10-16 14:00:00 – 2023-01-15 18:00:00

L’exposition réunit Anita Ekman, Arely Amaut et Colectiva Radio Apu, Denise Ferreira da Silva et Arjuna Neuman, Sheroanawe Hakihiiwe, Ayrson Heráclito, Mauricio Iximawëteri Yanomam¿, Runo Lagomarsino, Emma Malig, Ana Mogli Saura, Sérgio Pukimap¿weiteri Yanomam¿, Ventres da Mata Atlântica, Carla Zaccagnini, Raúl Zurita; ainsi que des dessins de la Collection Claudia Andujar, et des objets du Musée de la Mine et de la Potasse de Wittelsheim et du Musée de la Régence d’Ensisheim.

On se situe before* l’Atlantique, c’est-à-dire, avant et face à 1492; le chiffrement, et non la date. On s’installe dans le cryptage, la codification, le coefficient, voire dans l’algorithme de la première grande synchronisation globale. 1492, contemporain du minuit de l’Horloge de l’Apocalypse, donc aussi de Trinity**, est, cette fois-ci, le moment où une météorite faite d’olivine et d’hypersthène, la Pierre du tonnerre d’Ensisheim***, traverse l’atmosphère, juste before qu’Allende, une autre météorite, celle-ci carbonée et plus ancienne que le système solaire, tombe près de son Pueblito, dans l’État de Chihuahua, au Mexique en 1969, juste un peu before qu’un autre Allende, Salvador, ou plutôt son corps, tombe inerte à la Moneda, en 1973. Allende, le Pueblito est situé à environ 889 km du point zéro de Trinity à Alamogordo, désert du Nouveau Mexique, où l’explosion de la bombe The Gadget marque l’an zéro de la Trinitite, qui est aussi à l’origine de la synchronisation planétaire nucléaire.

Les quatre points cardinaux sont trois: le sud et le nord est un essai. Plutôt une tentative qu’un test. Plutôt des notes qu’un texte. On pourrait dire assemblage, collage, composition, configuration, kaléidoscope, juxtaposition, conjugaison, image, constellation, cosmovisions. On pourrait dire aussi rêve et invitation. Par habitude, on dit exposition.

—Amilcar Packer, septembre 2022.

L’exposition réunit de nombreux artistes ainsi que des dessins de la Collection Claudia Andujar, et des objets du Musée de la Mine et de la Potasse de Wittelsheim et du Musée de la Régence d’Ensisheim.

