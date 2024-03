Les quartiers populaires, mal-aimés des médias ? Auditorium Rennes, samedi 23 mars 2024.

Événement des Champs Libres Samedi 23 mars, 17h30 1

Du 2024-03-23 17:30 au 2024-03-23 19:00.

Les quartiers populaires font l’actualité lorsqu’ils s’embrasent pendant les émeutes, qu’ils sont gangrenés par le trafic de drogue ou lorsqu’ils battent des records de chômage. Un pan de la réalité mis en lumière par les médias, souvent accusés de relayer une image exclusivement négative des banlieues. Comment informer sur ces sujets sensibles ? Comment mettre en valeur les initiatives positives ? Est-il possible d’éviter un traitement stigmatisant ?

Avec : Inès Belghit, étudiante en arts et apprentie journaliste à L’Étincelle.

Maxime Brandstaetter, journaliste reporter, spécialiste sécurité et justice pour BFM TV.

Jeanne Demoulin, maîtresse de conférences en sciences de l’éducation, Université Paris Nanterre.

Mira Hannachi, étudiante en comptabilité, habitante de Nanterre. Lucas Roxo, journaliste et éducateur, cofondateur de La Friche et du média participatif L’Étincelle.

Elsa Vigoureux, journaliste reporter à L’Obs.

Rencontre animée par Joséfa Lopez, journaliste au Monde.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine