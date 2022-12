LES QUARTIERS D’HIVER : ATELIERS FAMILLE Fontevraud-l’Abbaye Fontevraud-l'Abbaye Catégories d’évènement: Fontevraud-l'Abbaye

Maine-et-Loire EUR 2 2 Au musée d’art moderne :

– Visite contée : laissez-vous transporter d’œuvre en œuvre par les personnages hauts en couleur du musée. Rendez-vous les 20, 27 et 30 décembre puis lors des vacances de février. – La visite dont vous êtes le héros : qui n’a jamais rêvé de créer sa propre histoire ? Vos choix seront décisifs et déterminants d’œuvre en œuvre : c’est vous l’artisan de cette expérience unique ! Rendez-vous les 12, 15, 19 et 22 février 2023. À l’Abbaye Royale de Fontevraud :

– Flocons d’architecture : partez à la recherche des flocons de l’artiste Mina Perrichon, qui s’animeront grâce à la magie de la réalité augmentée ! Ensuite, à vous de jouer en créant vos propres flocons ! Rendez-vous les 19, 23 et 26 décembre. – Apprenti’artiste : parcourez l’abbaye à la découverte des œuvres de la création contemporaine exposées cet hiver et venez vivre une expérience unique : participer de manière ludique à l’œuvre de Jean-Simon Roch. Rendez-vous les 13, 17, 20 et 24 février 2023. En famille, participez aux ateliers ludiques et (re)découvrez ou des œuvres étonnantes à l’Abbaye Royale de Fontevraud et au musée d’Art moderne. billetterie@fontevraud.fr https://www.fontevraud.fr/event/les-quartiers-dhiver/ Fontevraud-l’Abbaye

