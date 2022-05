Les Qu’Artiers animés Ouistreham, 6 juillet 2022, Ouistreham.

Les Qu’Artiers animés Ouistreham

2022-07-06 18:30:00 – 2022-07-06

Ouistreham Calvados

Rendez-vous tous les mercredis dans un endroit différent de la Ville, à 18h30. nLe festival d’art de rue revient et cette année il prend officiellement le nom de Qu’Artiers animés ». Tous les mercredis, une animation différente, un lieu différent. nAu programme :06/07 Histoire et jongleries par La Belle Envolée dans la cour de l’école Isabelle Autissier13/07 Magie, mentalisme et speed painting par Thibault Surest au poste de secours n°220/07 Humour : Rondinox par Mister Alambic dans le jardin du Pavillon27/07 Humour : Sandy et le vilain Mc Coy par Acid Kostik devant les Tennis couverts03/08 Conte théâtral : Le roi lire par Arrivedercho derrière la Grange aux Dîmes10/08 Marionnettes : Pacotille par la Crea Spectacle au City Stade, Reine Mathilde17/08 Récital poétique : Nous avons tout perdu, sauf le bonheur ! par La Factorie à la plage, Arbre de la liberté, skatepark24/08 Humour : Meurtres au motel par Bris de Banane au square Braine l’Alleud31/08 Cirque musical : Le porte mentale par Charivari au Stade P. Kieffer (au 85, avenue du Général Leclerc) nEn cas de pluie, l’événement aura lieu au Pavillon (11, rue des Arts).

