Libourne Coup d’envoi de la Coupe du Monde de Rugby 2023 Les quais Libourne Libourne, 8 septembre 2023, Libourne. Coup d’envoi de la Coupe du Monde de Rugby 2023 8 septembre – 6 octobre Les quais Libourne Le 8 et 9 Septembre, la ville, le Rugby Club du Libournais et Ceva Santé animale vous invitent à vibrer autour du ballon ovale en vous proposant de nombreuses animations ! Au programme : Vendredi 8 septembre : 18h30 : Banda Los Borrachos

21h : Retransmission du match France / Nouvelle-Zélande

23h > 1h : Concert de Madame Rouge

Restauration sur place toute la soirée Samedi 9 septembre :

11h : Initiation au rugby

15h : Initiation au rugby et retransmission du match Irlande / Roumanie

20h > 22h : Concert du groupe Dayfly

22h > 1h : DJ Yann Giallombardo

Restauration sur place toute la journée

2023-09-08T18:30:00+02:00 – 2023-09-08T23:59:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Gironde, Libourne

