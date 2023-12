Marché hebdomadaire du samedi matin à La Réole Les Quais La Réole Catégories d’Évènement: Gironde

La Réole Marché hebdomadaire du samedi matin à La Réole Les Quais La Réole, 23 décembre 2023, La Réole. La Réole Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 08:00:00

fin : 2023-12-23 13:00:00 Marché hebdomadaire de la cité millénaire de La Réole tous les samedis matins le long des quais de la Garonne, grands rendez-vous traditionnels et incontournables pour découvrir les produits du terroir et la gouaille des camelots. En haute saison, pas moins de 150 commerçants vous accueillent en bord de Garonne!.

Les Quais

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine

