Les quais en fête Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Les quais en fête Rives-en-Seine, 5 juin 2022, Rives-en-Seine. Les quais en fête Rives-en-Seine

2022-06-05 – 2022-06-05

Rives-en-Seine Seine-Maritime Rives-en-Seine Les Quais en fête de la MJ4C sont de retour cette année.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 5 juin : vide grenier, jeux en bois dans le parc de la mairie, maquillage, restauration/buvette. Vide grenier 1euro le mètre. Inscription et renseignement à partir du lundi 9 mai

au 02.32.70.37.15 ou par mail secretariat@mj4c.fr ou au bureau de la MJ4C Les Quais en fête de la MJ4C sont de retour cette année.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 5 juin : vide grenier, jeux en bois dans le parc de la mairie, maquillage, restauration/buvette. Vide grenier 1euro le mètre. Inscription et… secretariat@mj4c.fr +33 2 32 70 37 15 Les Quais en fête de la MJ4C sont de retour cette année.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 5 juin : vide grenier, jeux en bois dans le parc de la mairie, maquillage, restauration/buvette. Vide grenier 1euro le mètre. Inscription et renseignement à partir du lundi 9 mai

au 02.32.70.37.15 ou par mail secretariat@mj4c.fr ou au bureau de la MJ4C Rives-en-Seine

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu Rives-en-Seine Adresse Ville Rives-en-Seine lieuville Rives-en-Seine Departement Seine-Maritime

Les quais en fête Rives-en-Seine 2022-06-05 was last modified: by Les quais en fête Rives-en-Seine Rives-en-Seine 5 juin 2022 Rives-en-Seine seine-maritime

Rives-en-Seine Seine-Maritime