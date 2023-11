Fête de la mer Les quais du port Sausset-les-Pins, 14 janvier 2024, Sausset-les-Pins.

Sausset-les-Pins,Bouches-du-Rhône

Durant les trois derniers dimanches de Janvier, Sausset-les-Pins fête l’oursin, pour le plus grand plaisir des amateurs de fruits de mer..

2024-01-14 08:00:00 fin : 2024-01-28 17:30:00. .

Les quais du port Port de plaisance

Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



During the last three Sundays of January, Sausset-les-Pins celebrates the sea urchin, to the delight of seafood lovers.

Durante los tres últimos domingos de enero, Sausset-les-Pins celebra el erizo de mar, para deleite de los amantes del marisco.

An den letzten drei Sonntagen im Januar wird in Sausset-les-Pins der Seeigel gefeiert, zur Freude aller Liebhaber von Meeresfrüchten.

Mise à jour le 2023-11-09 par Mairie de Sausset-les-Pins