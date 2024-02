Les pupitres du Grand Saint-Barthélémy Cité des Arts de la Rue Marseille 15e Arrondissement, dimanche 2 juin 2024.

Retrouvez Les pupitres du Grand Saint-Barthélémy dimanche 2 juin !

Ensemble C Barré et les élèves des écoles élémentaires Busserine et Saint Barthélémy les Flamants et du collège Pythéas de Marseille.



Avec les beaux jours, le rendez-vous mensuel un dimanche aux Aygalades prend des airs de guinguettes et invite l’orchestre composé par l’ensemble C Barré et les élèves de trois établissements scolaires marseillais !



Ce projet piloté depuis 2021 par l’Ensemble C Barré et en collaboration avec l’école élémentaire Busserine et le collège Pythéas consiste à développer la pratique instrumentale et vocale dans le 14e arrondissement de Marseille à travers la création musicale.



Les Pupitres du Grand Saint Barthélémy sont un orchestre d’enfants composé de 18 mandolinistes, 10 violoncellistes et 8 percussionnistes, ainsi que d’un choeur.



Depuis 3 ans, les élèves issu·e·s des écoles élémentaires Busserine et Saint Barthélémy les Flamants et du collège Pythéas suivent un apprentissage hebdomadaire de la pratique instrumentale à travers un projet artistique exigeant.



Venez découvrir leur travail !



Direction artistique Ensemble C Barré

Direction Sébastien Boin

Chef d’orchestre Jean Marc Seignobos

Musicienne intervenante en milieu scolaire Isabelle Lorenzino

Mandolines Raphaël Gillet et Nina Grimaud

Violoncelles Marine Rodallec

Percussions Mathieu Schaeffer

Orchestre de l’école élémentaire Busserine

Choeurs des écoles élémentaires Busserine et Saint Barthélémy les Flamants et du collège Pythéas.



Tout public

Durée 50 min



Dans le cadre d’un Dimanche aux Aygalades. .

Début : 2024-06-02 12:30:00

fin : 2024-06-02

Cité des Arts de la Rue 225 avenue Ibrahim Ali

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

