TRACK DAY Festival au Mas du Clos Les Puids Saint-Avit-de-Tardes, 14 juillet 2024, Saint-Avit-de-Tardes.

Saint-Avit-de-Tardes,Creuse

En piste !

Pilotes aguerris ou débutants vous allez participer à ce roulage sur un circuit mythique.

– ​​Longueur de la piste : 3071.8 mètres.

– Largeur de la piste : entre 9 et 14 mètres.

– Nombre de virage à droite : 5.

– Nombre de virage à gauche : 2

– Champs Alfano : 1.

– Record de piste absolu : 1’9 »5/10 (Ferrari 643)

8H30 – ​Briefing des Pilotes

9H00 – Départ de la première série

12H30 à 13H45 – Pause

13H45 – Reprise du roulage

18H00 – Clôture du Track Day Festival 2024.

2024-07-14 fin : 2024-07-14 . EUR.

Les Puids

Saint-Avit-de-Tardes 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



On the track!

Whether you’re a seasoned driver or a beginner, you’re going to take part in this ride on a legendary circuit.

– track length: 3071.8 meters.

– Track width: between 9 and 14 meters.

– Number of right turns: 5.

– Number of left turns: 2

– Alfano fields: 1.

– Absolute track record: 1’9 »5/10 (Ferrari 643)

8:30 – Drivers’ briefing

9H00 – Start of first series

12:30 to 13:45 – Break

13H45 – Resumption of driving

18H00 – Closing of the Track Day Festival 2024

¡En la pista!

Tanto si eres un piloto experimentado como un principiante, participarás en esta prueba de conducción en un circuito legendario.

– longitud de la pista: 3071,8 metros.

– Anchura de la pista: entre 9 y 14 metros.

– Número de curvas a la derecha: 5.

– Número de curvas a la izquierda: 2

– Campos Alfano: 1.

– Récord absoluto de la pista: 1’9 »5/10 (Ferrari 643)

8.30 h – Sesión informativa para los pilotos

9.00 h – Inicio de la primera serie

12.30 a 13.45 – Pausa

13.45 – Reanudación de la conducción

18H00 – Clausura del Track Day Festival 2024

Auf die Piste!

Erfahrene Fahrer oder Anfänger werden an diesem Rollout auf einer legendären Rennstrecke teilnehmen.

– länge der Rennstrecke: 3071,8 Meter.

– Breite der Rennstrecke: zwischen 9 und 14 Metern.

– Anzahl der Rechtskurven: 5.

– Anzahl der Linkskurven: 2

– Alfano Felder: 1.

– Absoluter Streckenrekord: 1’9 »5/10 (Ferrari 643)

8.30 Uhr – Briefing der Fahrer

9H00 – Start der ersten Serie

12.30 bis 13.45 Uhr – Pause

13:45 Uhr – Wiederaufnahme des Rennens

18H00 – Abschluss des Track Day Festival 2024

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Aubusson-Felletin