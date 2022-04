Les Puces Nautiques Granville, 4 juin 2022, Granville.

Les Puces Nautiques Granville

2022-06-04 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-06 20:00:00 20:00:00

Granville Manche Granville

L’Association des Plaisanciers de Hérel et la Communauté de communes Granville Terre et Mer organisent la 39ème édition des Puces nautiques.

3 jours de fête sur le port de plaisance de Hérel, 3 jours pour vendre, acheter ou encore échanger sur tout ce qui concerne le nautisme.

Les puces nautiques sont l’occasion de dénicher les bonnes affaires et faire découvrir les loisirs nautiques au plus grand nombre !

Un véritable moment de partage pour tous les amoureux de la mer et de la plaisance.

L’Association des Plaisanciers de Hérel et la Communauté de communes Granville Terre et Mer organisent la 39ème édition des Puces nautiques.

3 jours de fête sur le port de plaisance de Hérel, 3 jours pour vendre, acheter ou encore échanger sur tout…

contact@aphgranville.fr +33 6 35 90 81 49 http://aphgranville.fr/

L’Association des Plaisanciers de Hérel et la Communauté de communes Granville Terre et Mer organisent la 39ème édition des Puces nautiques.

3 jours de fête sur le port de plaisance de Hérel, 3 jours pour vendre, acheter ou encore échanger sur tout ce qui concerne le nautisme.

Les puces nautiques sont l’occasion de dénicher les bonnes affaires et faire découvrir les loisirs nautiques au plus grand nombre !

Un véritable moment de partage pour tous les amoureux de la mer et de la plaisance.

Granville

dernière mise à jour : 2022-03-24 par