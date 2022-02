Les Puces du Rétro Campeur Saint-Astier, 5 juin 2022, Saint-Astier.

Les Puces du Rétro Campeur Saint-Astier

2022-06-05 – 2022-06-05

Saint-Astier Dordogne

Seul évènement en France dédié au camping rétro et au vélo vintage.

Toute la journée en bord de rivière :

Exposition et campement rétro pour les tentes, véhicules et attelages d’avant 1985.

Parking dédié véhicules de collection pour les clubs et individuels.

Déballage vintage, bourse d’échange rétro camping et vélo (tarif exposant : 3 € / mètre linéaire, minimum 3 m) : vente de véhicules (caravanes, vélos, campers vans), tentes, jouets, matériel de camping, pièces, puces vintage, accessoires et déco de camping.

Restauration et buvette sur place, animations, tenues d’époques bienvenues.

Ouvert à tous.

+33 6 06 41 06 76

