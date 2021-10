Paris Paris expo île de France, Paris LES PUCES DU DESIGN Paris expo Paris Catégories d’évènement: île de France

LES PUCES DU DESIGN Paris expo, 2 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 2 décembre 2021

de 14h à 22h

Du 3 au 5 décembre 2021 :

vendredi, samedi, dimanche de 10h à 19h

payant

Le meilleur du design en version originale ; qu’il soit vintage ou contemporain. LE MEILLEUR DU DESIGN Depuis plus de 20 ans qu’elles existent, Les Puces du Design restent le meilleur endroit à Paris pour découvrir une sélection de qualité de pièces de design, vintage ou contemporain. Avec la soixantaine de professionnels participants venant de toute l’Europe, c’est un panorama complet et riche de la création des 20° et 21° siècles qui est proposé. Pièces iconiques de l’Histoire du design et créations contemporaines de pointe, c’est le lieu idéal pour se promener le temps du week-end et acheter des pièces originales à des antiquaires passionnés ou directement à leurs créateurs. deux EVENEMENTs exceptionnels Pour compléter la sélection des participants, chaque édition des Puces du Design crée l’événement. En décembre 2021, c’est l’historien du design Thibault Lannuzel qui est invité à présenter dans une grande exposition Génération Formes Utiles – Les Designers Français à l’âge de La Croissance des pièces emblématiques du design français des années d’après-guerre. Et pour cette 41° édition des Puces du Design, il y aura également un parcours conçu comme une déclaration : Lumière, Mon amour. La mise en avant sur l’ensemble de la manis-festation de luminaires d’exception, qu’ils émanent des décennies passés ou de designers actuels. Expositions -> Design / Mode Paris expo 1 place de la Porte de Versailles Paris 75015

