Les Puces du Canal Les Puces du Canal Villeurbanne, lundi 1 janvier 2024.

Les Puces du Canal Villeurbanne, lundi 1 janvier 2024.

Rhône

Quatre univers dédiés à l’antiquité, à la brocante, au design, à l’art et à l’upcycling. Venez à la rencontre des 200 marchands permanents et des 400 déballeurs et faites une halte dans l’un des 7 restaurants du site. Détente et convivialité garanties !

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Les Puces du Canal 3 rue Eugène Pottier

Villeurbanne 69100 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes communication@pucesducanal.com

