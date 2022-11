LES PUCES DES ENFANTS Saint-Mathieu-de-Tréviers Saint-Mathieu-de-Tréviers Catégories d’évènement: Hérault

LES PUCES DES ENFANTS

2022-11-27 08:30:00 08:30:00 – 2022-11-27 12:30:00 12:30:00
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Hérault

Hérault Les Puces des Enfants organisées par l’Association des parents d’élèves de Saint Mathieu de Tréviers auront lieu le dimanche 27 novembre de 8h30 à 12h30 au Galion.

Stands tenus par les enfants.

Inscription en ligne jusqu’au 23 novembre inclus, puis sur place le jour J pour les emplacements restants :

3 € pour les exposants adhérents à l’APE

6 € pour les exposants non adhérents à l’APE

+ d'infos : ape.smt2@gmail.com

