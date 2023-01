LES PUCES DES COUTURIER(E)S Béziers Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

LES PUCES DES COUTURIER(E)S Béziers, 29 janvier 2023, Béziers . LES PUCES DES COUTURIER(E)S 29 avenue Saint-Saëns Béziers Hérault

2023-01-29 10:00:00 10:00:00 – 2023-01-29 18:00:00 18:00:00 Béziers

Hérault Rendez-vous organisé par le Zonta Club de Béziers, dont le but est de venir en aide aux victimes de violences intrafamiliales.

Buvette sur place. michele.baisse@laposte.net +33 6 73 67 05 98 zonta

