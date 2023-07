Visite Street Art & Graffiti des Puces de Saint-Ouen Les Puces de Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine, 16 septembre 2023, Saint-Ouen-sur-Seine.

Visite Street Art & Graffiti des Puces de Saint-Ouen 16 et 17 septembre Les Puces de Saint-Ouen Entrée libre et gratuite

Visite guidée Street Art & Graffiti des Puces de Saint-Ouen !

Vous voulez partir à la découverte inédite du patrimoine Street Art et des Antiquaires des Puces de Saint-Ouen ? L’association Graffart propose des visites guidées des Puces pour petits et grands !

Depuis 2010, l’association Graffart oeuvre à la promotion des artistes urbains de tout horizon. Entourée par de nombreux artistes, elle a permis la réalisation de plus de 200 fresques dans les Puces de Saint-Ouen, mais aussi à la Cité du Cinéma, au Stade de France et à travers toute l’Île-de-France. Engagée auprès de la nouvelle génération, elle forme année après année des centaines d’élèves à la pratique de l’art urbain en organisant de nombreux ateliers.

Il est à noter que les visites de 10h-11h et 17h-18h seront plus axées sur le street art & graffiti et les visites 11h-12h et 15h-16h davantage sur le marché des Puces.

Pour réserver une visite, envoyez-nous un mail à l’adresse graffart.asso@gmail.com ou par téléphone au :

06.60.19.58.61 avec Louis-May Jarrier

ou 01.40.10.15.86 avec Cédric Naïmi.

Le point de départ se fera à la Galerie Amarrage au 88 Rue des Rosiers à Saint-Ouen.

Les Puces de Saint-Ouen 88 rue des Rosiers 93400 Saint Ouen sur Seine Saint-Ouen-sur-Seine 75018 Paris 18e Arrondissement Paris Île-de-France Le plus grand marché d'Art au Monde a confié a l'association Graffart l'embellissement des rues par des artistes. Des murs, rideaux de fer, fresques. Plus de 200 réalisations… Métro : Pte de Clignancourt, Garibaldi , Bus 85 arrêt marché Paul Bert

© Graffart