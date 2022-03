Les Puces de Printemps Parc des Expositions de Metz Métropole, 27 mars 2022, Metz.

Les Puces de Printemps

Parc des Expositions de Metz Métropole, le dimanche 27 mars à 07:00

Brocantes, antiquités, meubles, bibelots, objets de vitrine et curiosités… les Marchés aux Puces célèbrent sur le site du Parc une tradition vieille de plus de 30 ans. On y trouve un éventail très large de marchandises principalement fin 19ème et début 20ème siècle. Les Puces de printemps, c’est l’occasion pour les amateurs de chine, d’antiquités et de curiosités de profiter de leur visite pour rencontrer de nouveaux artisans. Cette édition sera également ponctuée de stands de gastronomie et de points de restauration. Acheteurs occasionnels ou avertis, rendez-vous le dimanche 27 mars, pour une journée de bonnes affaires !

Prix public 4€

Parc des Expositions de Metz Métropole rue de la grange aux bois Metz Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T07:00:00 2022-03-27T17:00:00